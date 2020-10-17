الإمارات تستنكر حادث ضاحية باريس وترفض الإساءة للرموز الدينية

وفى بيان لها، اليوم، استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية تلك الجريمة النكراء، وجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأى حال من الأحوال.
وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما دعت الوزارة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.
وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت، أمس الجمعة، مقتل رجل إثر تلقيه طعنة أدت لقطع رقبته، فى إحدى ضواحى العاصمة باريس، ليتبين أن الضحية هو معلم تاريخ بإحدى المدارس الإعدادية، وكان عرض على تلاميذه رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للنبى محمد فى وقت سابق.
كما أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل منفذ هجوم الطعن برصاصها أثناء ملاحقته.
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