الجيش الليبي يطالب حكومة الوفاق بالكف عن الاستفزازات والشائعات

طالب الجيش الليبي حكومة الوفاق بوضع حد لتسيب ميليشياته ووقف استفزازتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش.

ونفى الجيش الوطني الليبي، صحة ما يتردد حول وجود مرتزقة داخل صفوفه، واستيلاء عناصر أجنبية على مبان ومدارس في مدينة هون.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: ”في الوقت الذي نبارك فيه أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي – الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع“.

وتابع المسماري، في بيان، أن إعلام حكومة الوفاق يعمل على بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة، وتدعي قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، وهذا مناف للحقيقة تماما“.

وشدد المسماري على ”عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواتنا إطلاقا، واللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين“.

وواصل بقوله: ”نُحذر ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة، ومواقع قواتنا“.

واستطرد قائلا: ”تمكنا من رصد تحشيد للميليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات“.

وأكد أن ”القوات المسلحة الليبية كانت وما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، وفي الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا“.