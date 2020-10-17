إعدام 8 شبان بالرصاص في منطقة خاضعة لميليشيات موالية لإيران فى العراق

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، العثور على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، شمال العراق.

وقال قائد الشرطة في بيان صحفي، إن ”مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، من أصل 12 مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.

إلى ذلك، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل في بيان صحافي، مقتضب، ”تقدمنا بطلبٍ عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية“.

وكشف المسؤول العراقي أن ”جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثنا عشر شابا من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رميا بالرصاص أغلبها في منطقة الراس والصدر ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.

ويسيطر عدد من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران على ناحية الفرحاتية، في محافظة صلاح الدين، فيما تعمل تلك الميليشيات على منع عدد من أهالي تلك الناحية من العودة الى مناطقهم، رغم تحريرها من تنظيم داعش.