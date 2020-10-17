عون : يدى مازالت ممدودة لتحقيق الإصلاح فى لبنان

وفى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية التى خرجت فى 17 أكتوبر 2019 للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات، كتب عون: "بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدى ما زالت ممدودة للعمل سويًا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا اصلاح ممكنًا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد".

فيما أقام عشرات الناشطين فى الحراك الشعبى، اليوم، حفلاً لتكريم "شهداء ثورة 17 تشرين" الأول بساحة الشهداء فى العاصمة بيروت. كما تستعد مجموعات من الحراك الشعبى فى شرق لبنان وشماله وجنوبه للتوجه إلى وسط بيروت والمشاركة فى التحرك المركزى بالمدينة لإحياء ذكرى انطلاق الثورة.