الأردن يسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 36053 حالة.

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