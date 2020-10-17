الجيش الليبى : ملتزمون بوقف إطلاق النار ومستعدون للرد على أى استفزاز

قال الجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، إنه ملتزم بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، مشددا فى الوقت نفسه على أنه مستعد للرد على أى استفزاز، لافتا إلى أن لديه معلومات بأن ميليشيات إرهابية تخطط لعمل عدوانى.





وأضاف الجيش الليبى فى بيان: "نبارك أى تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة.. ملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، ومستعدون للرد على أى استفزاز"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". وحذر الجيش الليبى ميليشيات "الوفاق"، فى إشارة إلى الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج فى طرابلس، من "مغبة الإقدام على أى عمل عدوانى يستهدف مواقع الجيش الليبى". كما نوّه إلى أن لديه معلومات تفيد بأن "المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدوانى، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة".

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