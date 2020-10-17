الرئاسة العراقية تصدر بيانا بشأن مقتل 8 مدنيين فى محافظة صلاح الدين

وقالت فى البيان بحسب "روسيا اليوم" : "فى هذه اللحظات المفصلية فى البلد، تلقينا بألم واستنكار بالغين، حادثة الاعتداء الإرهابى الجبان فى قضاء بلد فى محافظة صلاح الدين، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وتوجيهها نحو مكافحة أعمال العنف والإرهاب الذى يتحين الفرصة لزعزعة أمن واستقرار المواطنين".
ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل وتقديم مصالح البلاد العليا على أية اعتبارات أخرى.
وأكدت أن "العراق بأمس الحاجة إلى توحيد المواقف الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية التى يتعرض لها البلد".
وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على 8 جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.
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