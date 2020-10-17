الجيش الليبى ينفى وجود مرتزقة بين صفوفة .. ويؤكد: إعلام الوفاق يبث الشائعات

قال الجيش الوطنى الليبى، إن وسائل إعلام حكومة الوفاق، تعمل على زعزعة الاستقرار من خلال بث إشاعات وادعاءات مفبركة، لا أساس لها من الصحة، مؤكدا عدم وجود مرتزقة أجانب بين صفوفه.





وأوضح الجيش الليبى، فى بيان اليوم السبت، نشره اللواء أحمد المسمارى عبر صفحته بموقع فيسبوك "فى الوقت الذى نبارك فيه أى تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبى لإنجاح الحل الليبى الليبى من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة، إلا أنه فى ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة". وتابع أن وسائل إعلام الوفاق "تدعى قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المبانى العامة والمدارس فى مدينة هون، وهذا منافى للحقيقة تماماً، ولذلك وجب التنبيه وتوضيح الأمر للمواطنين ووسائل الأعلام.. نؤكد عدم وجود مرتزقة أجانب فى صفوف قواتنا أطلاقاً". وأشار بيان الجيش الوطنى الليبى "وكذلك نعلم الجميع بأن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز فى تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق فى إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين".

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