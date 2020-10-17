رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام “روحاني”

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، بإعدام الرئيس الإيراني حسن روحاني ألف مرة، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع “روسيا اليوم”.
وفي تغريدة عبر على “تویتر”، قال “ذو النوري: “إن الغالبية العظمى من الإيرانيين لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك يا روحاني، يجب على خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز”.
وكان “روحاني” قد تحدث خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي عن الصلح الذي أبرمه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان، فُسر حديثه على أنه دعوة للتفاوض والسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا “روحاني” في ذلك الحديث الإيرانيين إلى أن يكونوا رجال سلام في زمن السلام، ورجال حرب في زمن الحرب، مشيرا إلى أن إيران تخطئ إذا حاربت في زمن السلام، وصالحت في زمن الحرب.
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