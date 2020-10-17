عاجل .. اشتباكات بين الجيش العراقى وميليشيا العصائب بعد مجزرة صلاح الدين

اندلعت اشتباكات بين ميليشيا "عصائب أهل الحق" وقوات الجيش العراقى، مساء اليوم السبت، فيما منعت قوات الجيش نزوح عشرات العائلات من الفرحاتية، بمحافظة صلاح الدين، بسبب مخاوفهم من القتل.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أصيب مساء السبت 4 من عناصر ميليشيا "عصائب أهل الحق"، فى اشتباكات قرب قضاء بلد، فى محافظة صلاح الدين العراقية. وعقب المجزرة التى راح ضحيتها 8 تمت تصفيتهم برصاص فى الرأس فى قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، تحاول قوات فوج الطوارئ الثامن بالجيش العراقى، الانتشار فى "الفرحاتية" التى شهدت اختطاف 12 لا يزال مصير 4 منهم مجهولاً.

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