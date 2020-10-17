مجزرة فى العراق .. اختطاف 12 شخصا وتصفية 8 بالرصاص

عثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين، ظهر اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً، بينما أرسل رئيس الوزراء وفداً أمنياً للمحافظة وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين.





وحسبما نقلت قناة "الحدث"، قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبورى إن "شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالى ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين". بدوره، تقدم محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، بـ"طلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى للتحقيق الفورى فى جريمة الفرحاتية". وقال المحافظ إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شاباً من أهالى الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها فى منطقة الراس والصدر".

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