عاجل .. أعمال شغب قرب مجلس النواب اللبنانى

أفادت وكالة "سبوتنيك" فى نبأ عاجل منذ قليل، أعمال شغب قرب مجلس النواب اللبنانى والقوى الأمنية تتدخل.



أفادت وكالة "سبوتنيك" فى نبأ عاجل منذ قليل، أعمال شغب قرب مجلس النواب اللبنانى والقوى الأمنية تتدخل. يأتى ذلك، فى وقت احتفل الناشطون اليوم بالذكرى الأولى على انطلاق "ثورة 17 تشرين".

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