إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على جاره إنتر في ديربي ميلانو

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية قاد بها ميلان إلى الفوز على جاره إنتر ميلان 2 / 1 في مواجهة ديربي ميلانو التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش هدفي التقدم لميلان في الدقيقتين 12 و16 ثم رد إنتر ميلان بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 .

وحقق ميلان بذلك الانتصار الرابع خلال أول أربع مباريات له في الدورس منفردا بالصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز السادس.