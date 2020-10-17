قادش يعرقل انطلاقة الريال بفوز تاريخي

وجه فريق قادش الصاعد لدوري الدرجة الأولى بإسبانيا هذا الموسم لطمة قوية إلى ريال مدريد حامل لقب البطولة وتغلب عليه 1 / صفر في عقر داره اليوم السبت بالمرحلة السادسة من المسابقة.
ومني ريال مدريد بهزيمته الأولى في الموسم الحالي وتجمد رصيده عند عشر نقاط من خمس مباريات فيما حقق قادش فوزا تاريخيا على الريال ليرفع رصيده إلى عشر نقاط أيضا ويقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الريال وأمام غرناطة.
وسجل الهندوراسي أنتوني لوزانو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 16 ليقود قادش إلى الفوز التاريخي على الملكي.
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