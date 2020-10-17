السعودية : تدين العملية الارهابية لطعن المدرس الفرنسى بباريس

وعبرت الوزارة، عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء، مقدمة العزاء والمواساة لذوى الضحية وللحكومة والشعب الفرنسى الصديق.

وأكدت الوزارة، موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.