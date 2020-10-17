المشاركون بمؤتمر سرت الثانى يبحثون مخرجات برلين وإعلان القاهرة

وحسبما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية، أوضح المكتب الإعلامى لبلدية سرت أن المؤتمر عُقد بقاعة ساحة الشهداء المؤقتة بمدينة سرت تحت شعار "استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية". وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثانى، تقسيم المشاركين بالمؤتمر لمجموعات عمل حسب الفئات المشاركة لدراسة محاور النقاش بالمؤتمر، والتى تتضمن بحث المحاولات السابقة لحل الأزمة ومناقشة مخرجات برلين وإعلان القاهرة، وبحث المجتمعون طرح ميثاق لمؤتمر سرت الأول ومناقشة مشروع ميثاق سرت الثانى. وحضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، ونظيريه التونسى المنجى الحامدى والمالطى، إيفارست بارتو لو، وعضو مجلس النواب عن ترهونة محمد العبانى، ورئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس مجلس حكماء ليبيا وعدد من المشائخ والأعيان، فى مدن ليبيا والمحامون والقانونين ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وضحايا الإرهاب، وفئة ذوى الإعاقة وفئة المرأة وأساتذة الجامعات والمثقفين.

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