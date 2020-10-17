تونس : 114 وفاة و 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 5752 إصابة بفيروس " كورونا " المستجد (كوفيد - 19)، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجارى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للحالات الحاملة للفيروس "التاجى" إلى 40 ألفًا و542 مصابًا.

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