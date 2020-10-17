الكاظمى يتوعد المسؤولين المقصرين بشأن مجزرة صلاح الدين 

وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزارى للأمن الوطنى، الذى رأسه الكاظمى دان المجلس "الاعتداء الإرهابى" فى قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، حسبما أفادت قناة "الحدث".
وقرر الكاظمى، وهو القائد العام للقوات المسلحة، إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير فى واجباتهم الأمنية.
كما أصدر رئيس الوزراء توجيهات بإرسال وفد أمنى عالى المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.
وأكد المجلس أن ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها.
وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً، بينما أرسل رئيس الوزراء وفداً أمنياً للمحافظة وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين.
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