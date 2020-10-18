الكويت تدين وتستنكر عملية الطعن الإرهابية فى فرنسا

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، إن هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لكافه القيم الدينية والإنسانية.

وشدد على تأييد الكويت لفرنسا فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، معربا فى الوقت نفسه عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الضحية.