لجنة مكافحة كورونا تقرر استئناف الطيران المحلى والدولى فى ليبيا

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وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، شددت اللجنة على أن عملية الاستئناف ستكون وفقا للاشتراطات التى أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية، مع إجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات الواقعة فى نطاق اختصاص الحكومة المؤقتة.
وكان مسؤول المكتب الإعلامى لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدى، التابع للجيش الوطنى الليبى، قال، فى 24 سبتمبر الماضى، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين فى الشركات النفطية.
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