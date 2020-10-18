إسرائيل تعلن إطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع البحرين

وقال مسؤول إسرائيلى لصحفيين فى المنامة، إن وفدا إسرائيليا زائرا ومسؤولين من البحرين سيوقعون "بياناً مشتركاً" سيشكل انطلاقة لـ"علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف المصدر نفسه، وفق ما نشرت شبكة "سكاى نيوز" أنه بمجرد توقيع الوثيقة خلال الحفل المقرر مساء اليوم الأحد، ستتمكن إسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين.

جدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت رسمياً فى 15 سبتمبر الماضى، فى واشنطن برعاية الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اتفاقى سلام مع الإمارات والبحرين.