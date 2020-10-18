العراق : القبض على 8 إرهابيين فى نينوى

ووفقا لبيان الوكالة، الذى نشره موقع "السومرية نيوز" العراقى، فإن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى فى وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا فيما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتى دجلة ونينوى فى تنظيم داعش الإرهابى بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".
ونوهت الوكالة إلى أن المتهمين "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".
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