انطلاق أول رحلة تجارية بين إسرائيل والبحرين

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تضم الرحلة وفدا إسرائيليا أمريكيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكى ورئيس هيئة الأمن القومى الإسرائيلى، ومن المقرر أن تكون الزيارة قصيرة وتستمر 7 ساعات فقط. ووقعت إسرائيل رسمياً فى 15 سبتمبر فى واشنطن برعاية الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اتفاقى سلام مع الإمارات والبحرين.

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