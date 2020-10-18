السديس يدشّن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لسلامة قاصدي المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة.

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