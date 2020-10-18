الحكومة اليمنية : إيران تنوى إرسال الأسلحة إلى الحوثيين

حذرت الحكومة اليمنية، أمس السبت، من نوايا إيران لإرسال أسلحة وخبرات عسكرية إلى ميليشيات الحوثى، تزامنًا مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على استيراد وتصدير الأسلحة اليوم الأحد.





ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ندد وزير الإعلام معمر الإريانى، بالتصريحات التى أطلقها مسؤولون إيرانيون بشأن عزمهم توريد السلاح لميليشيا الحوثى.

وقال الإريانى، إن "تصريحات الرئيس الإيرانى حسن روحانى بشأن انتهاء حظر السلاح، ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى أبو الفضل حسن بيكى، عن نية لبيع الأسلحة لميليشيا الحوثى، مؤشر خطير عن توجهات طهران لتصعيد وتيرة الصراع فى المنطقة".

وأضاف: "هذا الإعلان الرسمى تأكيد واضح على نوايا النظام الإيرانى إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علنى لميليشيا الحوثى بعد تورطها لأعوام فى إدارة أنشطة التهريب، فى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولى بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولى".

كما حذر الإريانى من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات "الاستفزازية" وأى خطوات إيرانية لتصدير السلاح لميليشيا الحوثى، على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامى الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

ودعا وزير الخارجية اليمنى المجتمع الدولى، وخصوصًا الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، إلى القيام بمسئولياتهم القانونية فى وقف السياسات التخريبية الإيرانية فى اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الايرانى، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، لأجل وقف كافة أشكال الدعم الذى تقدمه طهران لميليشيا الحوثى.