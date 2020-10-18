إصابة 5 أشخاص بانفجار غاز في مدينة الأهواز بايران

أدى انفجار أنبوب غاز في مبنى سكني بمدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب إيران، اليوم الأحد، إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، في حين تم تدمير 11 وحدة سكنية.
وقال رئيس خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”انفجاراً لغاز طبيعي وقع في مبنى سكني في منطقة (كوت ملت) بمدينة الأهواز صباح اليوم، أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح أحدهم في حالة خطيرة“.
وأضاف قنبري أن ”الانفجار وقع في الطابق الرابع من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق ويضم ثماني وحدات سكنية، فيما دمرت ثلاث وحدات مجاورة لموقع الحادث“، موضحا أن ”كيفية وقوع الانفجار الغازي في هذا المجمع السكني لم تحدد بعد، وأنه سيتم التحقيق في سبب الحادث“.
وفي الأسبوع الماضي، وقع انفجار نتيجة تسرب الغاز في مبنى سكني بسوق العامري في الأهواز أسفر عن تدمير منزل مكون من طابقين فيما لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بجروح.
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