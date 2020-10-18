بعد التمثيل بجثة صبى.. اعتقال 100 مطلوب ومشتبه به فى الأردن

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" الإخبارية، قال بيان للناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إن "الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أسفرت أمس السبت، عن القبض على 97 مطلوبًا ومشبوهًا بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين، من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدًا".
وأوضح البيان أن "الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعًا وتخليص المجتمع من أفعالهم".
كما أكد المصدر الأمنى "وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه فى منطقة صويلح" فى عمان بعد "قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل".
وقالت مديرية الأمن العام فى بيان، إن "عددًا من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الإتاوات قاموا بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم"، داعية المواطنين للإبلاغ عن "أى شخص يقوم بعمليات ترهيب وترويع المواطنين وبعمليات البلطجة وفرض الأتاوات"، وخصصت رقمًا لذلك.
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