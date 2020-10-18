الشؤون البلدية والقروية تعتمد ضوابط المخططات السكنية الجديدة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتماد ضوابط المخططات السكنية الجديدة. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عبر حسابه في تويتر اليوم: سعياً لتطوير البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري؛ اعتمدنا اليوم -بحمد الله- في وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة، التي نطمح من خلالها للإسهام إيجاباً في النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية. اظهر المزيد

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