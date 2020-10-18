عاجل .. إصابة وزير النقل اللبنانى بـ فيروس كورونا

وقال وزير النقل اللبنانى، إن نتيجة الفحص المخبرى التى أجراها جاءت إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يشعر بأية أعراض.

وأشار إلى أنه يقضى فترة حجر صحى إلزامية إلى حين التغلب على الفيروس، وأنه سيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوفرة، مقدما اعتذاره لجميع من خالطهم قبل اكتشاف الإصابة وعدم معرفته بالأمر، ومطالبا منهم إجراء الفحوص اللازمة.

جدير بالذكر أن الوزير ميشال نجار، يعد ثانى وزير فى الحكومة اللبنانية يصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأعلن وزير الخارجية شربل وهبه، إصابته بالفيروس فى شهر سبتمبر الماضى.