بعد قرار السماح التدريجى .. الروضة الشريفة تتزين بالمصلين من جديد

زفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، بشرى طيبة للملايين، بإعادة المسجد النبوى فجر اليوم، المصلين للصلاة فى الروضة الشريفة، عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة.





ويأتى القرار بعد صدور الموافقة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75% من إجمالى الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وفى الإطار نفسه، قررت الوكالة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وعدد من الجهات الأمنية، رفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وفق أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات. كما قررت تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

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