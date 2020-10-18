إصابات كورونا فى الإمارات تتخطى 115 ألفا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 1162 حالة شفاء جديدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 107 آلاف و516 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 4 مصابين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى البلاد 463 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.