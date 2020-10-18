نقل صائب عريقات للعلاج في إسرائيل بعد تدهور صحته جراء إصابته بكورونا

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بنقل صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بعد تدهور صحته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق.

وأعلنت إسرائيل، اليوم، أنها وافقت على نقل صائب عريقات للعلاج في مستشفى ”هداسا عين كارم“ في القدس، بناء على طلب السلطة الفلسطينية.

وذكر شهود أن سيارة إسعاف إسرائيلية قامت بنقل صائب عريقات من منزله في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، لتلقي العلاج اللازم.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية، كان عريقات البالغ من العمر 65 عامًا، قد أجرى قبل 3 سنوات عملية زرع رئتين له في مستشفى إينوفا فيرفاكس بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، تكللت بالنجاح، حيث كان يعاني من مرض رئوي تفاقم حتى لم يعد أمامه خيار سوى إدخاله لقائمة الانتظار لإجراء عملية زرع رئة له.

وقبل سفره إلى الولايات المتحدة، تلقى علاجًا طبيًا في إسرائيل، وكان مرشحًا لإجراء عملية زرع رئة له في إسرائيل والولايات المتحدة والأردن، إلا أنه في النهاية سافر إلى الولايات المتحدة للانتظار هناك للحصول على متبرع مناسب، ودخل غرفة العمليات بعد العثور على رئتين مناسبتين له.

وقبل حوالي أسبوعين من وصوله إلى الولايات المتحدة، نشر عريقات مقطع فيديو نفى فيه شائعات وفاته، وقال إنه خاطب ”كل الشعب الفلسطيني بعد إشاعات لا أساس لها“.