بكامل طاقته.. عمرة المولد بداية تزيين المعتمرين لبيت الله الحرام

الخطة التدريجية السعودية للعودة الآمنة لمناسك العمرة تستهدف الوصول عبر 4 مراحل إلى نسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية، بما قد يصل إلى 20 ألف معتمر، بعد توقف لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفى شهر أكتوبر الجارى، سمحت سلطات المملكة للمواطنين والمقيمين فيها بأداء مناسك العمرة ابتداء، بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن السماح بأداء العمرة سيتم تدريجيا على أربعة مراحل، ففى المرحلة الأولى سيتم السماح لنحو 6 آلاف معتمر فى اليوم، وهو ما يمثل 30% من الطاقة الاستيعابية، وفى المرحلة الثانية التى تبدأ اليوم الخميس 18 أكتوبر سيسمح بوصول أعداد المعتمرين إلى 75% من الطاقة الاستيعابية المعدلة، أى نحو 15 ألف معتمر.

وتتضمن المرحلة الثانية، عودة العمرة والزيارة السماح بالصلاة فى الروضة الشريفة والمسجد النبوى والسلام على النبى وأصحابه، وكشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة بأن عدد المعتمرين فى المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94%.

كما أكدت الإحصائيات التى يعتمد عليها كثيرا فى اتخاذ قرارات العودة حاليا، عدم رصد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى كامل المرحلة، وأشارت إلى أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع، وحتى العودة إليها وصل إلى 1:42 ساعة تقريبًا وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.



أكثر من مليون معتمر

تطبيق "اعتمرنا"والذى كان له الفضل فى تيسير أدا المناسك بشكل ملحوظ، وصل إجمالى أعداد المسجلين فيه منذ إطلاقه 27 سبتمبر 2020 وحتى 17 أكتوبر 2020 مليون و200 ألف مستفيد، وبلغت عدد التصاريح التى أصدرتها الوزارة لأداء مناسك العمرة إلى أكثر من 600 ألف تصريح.

ووصل عدد تصاريح الصلاة فى الحرم المكى إلى أكثر من 155 ألف تصريح، أما عن التصاريح الصادرة للسلام على النبى وأصحابه فتجاوزت الـ 21 ألف تصريح، فيما بلغت عدد التصاريح الصادرة للصلاة فى الروضة الشريفة إلى أكثر من 30 ألف تصريح، وفق بيانات رسمية للمؤسسات السعودية المعنية.

مولد النبى



وتعيش السعودية فى الوقت الحالى حالة من الطوارئ، والتى تم إعلانها، خلال الفترة الماضية، داخل القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص استعدادا لانطلاق موسم العمرة للعام 1441 هجريا، وفى الوقت الذى تعمل فيه وزارة السياحة والجهات المعنية على وضع اللمسات النهائية لتشغيل بوابة العمرة الإلكترونية، شرعت شركات السياحة فى تسويق برامجها والإعلان عن الأسعار لعمرة المولد النبوى الشريف.

وفى الأول من نوفمبر، بالتزامن مع موسم عمرة مولد النبى تصل المملكة إلى تطبيق المرحلة الرابعة بطاقة تشغيل 100% للمعتمرين بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كوورونا أو زوال الحظر



وكشفت غرفة شركات السياحة المصرية، فى تصريحات، أن سفر أول رحلة عمرة فى الموسم الجديد تنطلق إلى السعودية فى 20 نوفمبر المقبل، من خلال بوابة العمرة الإلكترونية التى أقرها مجلس الوزراء.

وأوضحت الغرفة، أن عدد الشركات التى وثقت عقودها للمشاركة فى تنظيم موسم العمرة هذا العام بلغ حتى الآن 1000 شركة، مؤكدة أن باب توثيق العقود لازال مفتوحا أمام الشركات الراغبة فى الانضمام حتى 14 نوفمبر، متوقعا أن يرتفع عدد الشركات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأصدرت وزارة السياحة فى أغسطس الماضى الضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441 هجريا، وحددت ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة، موضحة أنها الوزارة تمنح الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة.