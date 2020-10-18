عاجل .. نقل صائب عريقات إلى المستشفى بعد إصابته بـ كورونا

كشفت وكالات أنباء، اليوم الأحد، عن نقل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس



كشفت وكالات أنباء، اليوم الأحد، عن نقل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا لنبأ عاجل بثته شبكة "العربية"، نقلاً عن وكالة "رويترز"، وافقت إسرائيل على علاج عريقات فى إحدى مستشفياتها، وإنه جرى نقله إلى مستشفى هداسا الإسرائيلية.

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