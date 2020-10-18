جيش الكويت يعلن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الكويتى، اليوم، فإنه سيتم إجراء التدريبات بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل، على أن تكون التدريبات من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

كما دعت رئاسة الأركان الكويتية، جميع المواطنين والمقيمين من مرتادى البحر وهواة الصيد، إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصًا على سلامة المواطنين.