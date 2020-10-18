عُمان : 1657 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الكلّى إلى 109953 إصابة. وأكدت وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن حالات الشفاء بلغت 95624 حالة، والوفيات 1101 وفاة.

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