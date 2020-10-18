دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع الجنائية الدولية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على استقلالية القضاء السودانى، وأن الحكومة لا تتدخل مطلقاً فى أعماله.





والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التى أوضحت أن الغرض الأساسى من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، ومناقشة القضية التى تنظرها المحكمة، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التى أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. وقالت بنسودا: "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا"، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.

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