عاجل .. أمر ملكى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء فى السعودية

وجاء تشكيل هيئة كبار العلماء، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" كالتالى: وقبل قليل، صدر أمر ملكى بإعادة تشكيل مجلس الشورى السعودى، وتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدى مساعدا لرئيس مجلس الشورى. كما صدر أمر ملكى، بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

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