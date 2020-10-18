الصحة الجزائرية: 10 وفيات و199 إصابة جديدة بكورونا في البلاد 

أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر أن 10 من المصابين بالفيروس توفوا، ما يرفع عدد الوفيات به إلى 1856 حالة.
وأضاف الناطق الرسمي للجنة جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بـ (كوفيد -19) ارتفع إلى 54392 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 199 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة).
وقال فورار إن 177 مريضا تماثلوا للشفاء، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 38088 حالة.
وأضاف أن 33 مريضا موجودون حاليا في العناية المركزة.
وأوضح أن 11 ولاية في البلاد سجلت أقل من 9 حالات و30 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.
وأشار فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إلى أن الوضع الحالي للوباء "تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية" ودعا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الالتزام بارتداء القناع الواقي.
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