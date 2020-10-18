ارتفاع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط العماني (8ر8) نقطة وبنسبة (25ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (46ر3602) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (63ر3593) نقطة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (795) ألفًا و(290) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (7ر79) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(921) ألفًا و(367) ريالا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (110ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (11ر20) مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (381) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (90ر47) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (177) ألف ريال عماني أي ما نسبته (22ر22) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (204) آلاف ريال عماني وبنسبة (68ر25) في المائة.
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