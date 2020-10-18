أسماء أعضاء مجلس الشورى السعودى بعد التشكيل الجديد 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء التشكيل الجديد، لمجلس الشورى السعودى، وفق الأمر الملكى، كالتالى:

يتكون مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رئيساً-.

والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442هـ:

1ـ الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمى -نائب رئيس مجلس الشورى-.

2ـ الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدى -مساعد رئيس مجلس الشورى-.

3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.

5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادى تركى آل دغرير.

6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.

7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.

8ـ الأستاذ/ أحمد بن على بن سليم المحمادى.

9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.

10ـ معالى الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخيارى.

12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحى بن عمر الشيخ.

15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.

16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوى.

17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفرى.

18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجرى.

19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهرانى.

20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.

22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن على الجربوع.

23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيرى.

24ـ اللواء الركن/ تركى بن حمود بن خلاف العنزى.

25ـ الدكتور/ تركى بن صالح بن عبدالله العواد.

26ـ الدكتور/ تركى بن مشهور بن عويجان العنزى.

27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمى.

28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.

30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السمارى.

31ـ معالى الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردى.

33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن على السيف.

34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.

35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.

36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمى.

37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.

39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.

40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهرى.

41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.

42ـ اللواء/ سامى بن زيد بن إبراهيم الحازمى.

43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخارى.

44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتى.

45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبى.

46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمرى.

47ـ الدكتور/ سعود بن ليلى بن رجاء الرويلى.

48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطانى.

49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوى.

51ـ الدكتور/ سليمان بن على بن محمد الفيفى.

52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتى.

53ـ معالى الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.

55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمرانى.

56ـ معالى الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوى.

57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.

58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمرى.

59ـ معالى المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.

60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبى.

61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكرى.

62ـ الدكتورة/ عائشة بنت على بن محمد حنش عريشى.

63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلى.

64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد على بن محمد رفيع الدهلوى.

65ـ معالى المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادى.

66ـ معالى الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.

67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربى.

68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحى.

69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.

71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.

72ـ معالى الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن على النصار.

73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوى.

74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.

75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقدانى.

76ـ معالى المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

79ـ معالى الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن على المنيف.

80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتى.

82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوى.

83ـ معالى الأستاذ/ عقلاء بن على التركى العقلاء.

84ـ الدكتور/ على بن إبراهيم بن على حامد الغبان.

85ـ الدكتور/ على بن أحمد بن شويل القرنى.

86ـ الدكتور/ على بن سعد بن على العلى.

87ـ المهندس/ على بن عايض بن ظافر القرنى.

88ـ اللواء/ على بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

89ـ الدكتور/ على بن محمد بن سعيد الشهرانى.

90ـ اللواء الطيار الركن/ على بن محمد بن يحى العسيرى.

91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعى بن بداح العتيبى.

92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.

93ـ الدكتور/ غازى بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافى العصيمى.

95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن على الشهرى.

96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

98ـ معالى الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفى.

99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.

101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

102ـ الدكتور/ فيصل بن على بن عبده شيخ طميحى.

103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن على آل فاضل.

104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.

105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسرى.

108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيرى.

109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجى.

110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشرى.

111ـ معالى الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.

112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضى.

113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطى الفراج السبيعى.

114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن على آل زومة.

115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.

117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.

118ـ المهندس/ محمد بن مدنى بن حمزة العلى.

119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدى.

120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافى الشمرى.

121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثى.

122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.

123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهرانى.

124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد على خزندار.

125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلى.

127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركى.

128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلى.

129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعى.

130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.

131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدرى البقمى.

132ـ الدكتور/ ناصر بن على بن عبدالله الموسى.

133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.

135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.

136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.

137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدى.

138ـ الدكتور/ هادى بن على بن محمد اليامى.

139ـ الدكتور/ هانى بن يوسف بن إبراهيم خاشقجى.

140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن على تمراز.

141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسى.

142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطانى.

143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.

144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمرى.

145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسى.

146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.

147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.

148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجرى.

150ـ معالى الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.