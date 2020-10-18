أسماء أعضاء مجلس الشورى السعودى بعد التشكيل الجديد 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء التشكيل الجديد، لمجلس الشورى السعودى، وفق الأمر الملكى، كالتالى:
يتكون مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رئيساً-.
والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442هـ:
1ـ الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمى -نائب رئيس مجلس الشورى-.
2ـ الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدى -مساعد رئيس مجلس الشورى-.
3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.
4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.
5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادى تركى آل دغرير.
6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.
7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.
8ـ الأستاذ/ أحمد بن على بن سليم المحمادى.
9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.
10ـ معالى الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.
11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخيارى.
12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحى بن عمر الشيخ.
15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوى.
17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفرى.
18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجرى.
19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهرانى.
20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.
22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن على الجربوع.
23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيرى.
24ـ اللواء الركن/ تركى بن حمود بن خلاف العنزى.
25ـ الدكتور/ تركى بن صالح بن عبدالله العواد.
26ـ الدكتور/ تركى بن مشهور بن عويجان العنزى.
27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمى.
28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.
30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السمارى.
31ـ معالى الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردى.
33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن على السيف.
34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.
35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.
36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمى.
37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.
38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.
39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.
40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهرى.
41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
42ـ اللواء/ سامى بن زيد بن إبراهيم الحازمى.
43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخارى.
44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتى.
45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبى.
46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمرى.
47ـ الدكتور/ سعود بن ليلى بن رجاء الرويلى.
48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطانى.
49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوى.
51ـ الدكتور/ سليمان بن على بن محمد الفيفى.
52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتى.
53ـ معالى الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.
54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.
55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمرانى.
56ـ معالى الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوى.
57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.
58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمرى.
59ـ معالى المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.
60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبى.
61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكرى.
62ـ الدكتورة/ عائشة بنت على بن محمد حنش عريشى.
63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلى.
64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد على بن محمد رفيع الدهلوى.
65ـ معالى المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادى.
66ـ معالى الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.
67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربى.
68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحى.
69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.
71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.
72ـ معالى الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن على النصار.
73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوى.
74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.
75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقدانى.
76ـ معالى المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.
77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
79ـ معالى الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن على المنيف.
80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتى.
82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوى.
83ـ معالى الأستاذ/ عقلاء بن على التركى العقلاء.
84ـ الدكتور/ على بن إبراهيم بن على حامد الغبان.
85ـ الدكتور/ على بن أحمد بن شويل القرنى.
86ـ الدكتور/ على بن سعد بن على العلى.
87ـ المهندس/ على بن عايض بن ظافر القرنى.
88ـ اللواء/ على بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
89ـ الدكتور/ على بن محمد بن سعيد الشهرانى.
90ـ اللواء الطيار الركن/ على بن محمد بن يحى العسيرى.
91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعى بن بداح العتيبى.
92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.
93ـ الدكتور/ غازى بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافى العصيمى.
95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن على الشهرى.
96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
98ـ معالى الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفى.
99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.
101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.
102ـ الدكتور/ فيصل بن على بن عبده شيخ طميحى.
103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن على آل فاضل.
104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.
105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.
107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسرى.
108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيرى.
109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجى.
110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشرى.
111ـ معالى الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.
112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضى.
113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطى الفراج السبيعى.
114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن على آل زومة.
115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.
117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.
118ـ المهندس/ محمد بن مدنى بن حمزة العلى.
119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدى.
120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافى الشمرى.
121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثى.
122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.
123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهرانى.
124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد على خزندار.
125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلى.
127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركى.
128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلى.
129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعى.
130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.
131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدرى البقمى.
132ـ الدكتور/ ناصر بن على بن عبدالله الموسى.
133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.
135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.
136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.
137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدى.
138ـ الدكتور/ هادى بن على بن محمد اليامى.
139ـ الدكتور/ هانى بن يوسف بن إبراهيم خاشقجى.
140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن على تمراز.
141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسى.
142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطانى.
143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.
144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمرى.
145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسى.
146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.
147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.
148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.
149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجرى.
150ـ معالى الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.
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