المسمارى : على أوروبا المساعدة فى إخراج تركيا والمرتزقة من ليبيا

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار الذى جرى الإعلان عنه، مؤخرا، من أجل إنجاح العملية السياسية فى البلاد، كاشفا أن الميليشيات تخطط للقيام بعمل عدوانى واستفزازى.





وشدد المسمارى، فى لقاء مع قناة "سكاى نيوز"، أنه على الدول الأوروبية أن تساعد فى إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، أن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكرى لأنقرة فى ليبيا. وكشف موقع "إيتاميل رادار" الإيطالى المختص فى رصد تحركات الطيران العسكرى، حصول نشاط مكثف للطيران العسكرى التركى القادم من تركيا باتجاه مطارات غرب ليبيا. وجاءت هذه التقارير عن تحركات الطيران العسكرى التركى، فيما تواترت أنباء أخرى عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة صوب ليبيا من أجل تقديم دعم للميليشيات التى تقاتل فى صفوف حكومة فايز السراج.

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