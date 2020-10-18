”السيادة السوداني”: مستعدون للتعاون مع الجنائية الدولية 

أعرب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، عن استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في الخرطوم، حسب بيان صادر عن المجلس.

وشدد حميدتي على استقلالية القضاء السوداني، وعدم تدخل الحكومة في أعماله، معربا عن استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الدولية.

بدورها، أوضحت بنسودا أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، ومناقشة القضية التي تنظر فيها المحكمة الدولية في لاهاي الآن، في إشارة منها إلى قضية علي كوشيب، أحد زعماء "الجنجويد" السودانية.

وأضافت: "وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور، غربي السودان".

وتابعت: "اجتمعنا مع الجهات ذات الصلة، للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا"، وفق البيان.

ووصلت بنسودا الخرطوم مساء السبت، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين سودانيين.

وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء "سونا" أن بنسودا ستُطلع المسؤولين السودانيين على التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وأبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي، في 10 يونيو الماضي، بأن علي كوشيب، بات رهن الاحتجاز في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية ووجهت له 50 تهمة، توصف بجرائم الإبادة وضد حقوق الإنسان.