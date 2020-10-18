الاتفاق يقلبها على الاتحاد ويهزمه خلال 8 دقائق

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.
الاتفاق واجه اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان (الدوري السعودي)، وذلك على ملعب الجوهرة.
وسجل هدفا الاتفاق، لاعبه فيليب كيس عن طريق ركلتي جزاء، وذلك في الدقيقة 80 و88 من عمر المباراة.
فيما أحرز هدف الاتحاد الوحيد، فهد المولد في الدقيقة 60.
وشارك وليد أزارو مهاجم الاتفاق المنتقل حديثاً من صفوف الأهلي، كبديل في الدقيقة 74، بأول ظهور له في مباراة اليوم، وتسبب في ركلتي الجزاء اللتين منحتا لفريقه السعودي التقدم.
ويقتنص فريق الاتفاق أول 3 نقاط له في الدوري السعودي الممتاز.
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