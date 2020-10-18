غدا .. مجلس النواب الليبى يستأنف جلساته فى بنغازى

وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبى، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، كافة الأعضاء لحضور الجلسة التى ستعقد غدا الاثنين الموافق 19-10-2020 بمدينة بنغازى.

يذكر أن المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال فى تصريح أمس السبت، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، التقى بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة فى محادثات المسار الدستورى، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التى أُجريت خلال الأيام القليلة الماضية بالقاهرة.