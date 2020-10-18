بيان بحرينى إسرائيلى أمريكى مشترك : إرساء العلاقات يحقق مستقبل أكثر أمنا

أكدت واشنطن والمنامة وتل أبيب، اليوم الأحد، فى بيان مشترك، أن إرساء علاقات ديبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بعدما وقع البلدان معاهدة سلام، فى سبتمبر الماضى، يساهم فى تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، صدر البيان عن اجتماعات فى المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفوداً من الولايات المتحدة برئاسة وزير الخزانة الأميركى، ستيفن منوتشين، ومشاركة مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، مائير بن شبات.

وأكد البيان المشترك أن "هذا الفصل يشكل استمرارا للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التى أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين".

وأشار إلى اتفاق وجهات نظر الدول الثلاث بشأن التحديات والتهديدات والفرص المتاحة فى المنطقة، وإطلاق إمكانات المنطقة من خلال توثيق التعاون الأمنى والدبلوماسية العامة والمشاركة فى الاقتصاد والتكنولوجيا والمصالح المشتركة الأخرى.

وأكد البيان أن الطرفين سيواصلان جهودهما من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وقدم وزير الخارجية الإسرائيلى، جابى أشكينازى، اليوم الأحد، طلبا رسميا إلى نظيره البحرينل، عبد اللطيف الزيانل، من أجل فتح سفارة لإسرائيل فى المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان فى سبتمبر الماضل.

ووقعت البحرين وإسرائيل، سبع مذكرات تفاهم فى عدد من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وقال وزير وزير الخزانة الأميركل، ستيف منوتشين، إن توقيع مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين خطوة مهمة من أجل استقرار الشرق الأوسط.