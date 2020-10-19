بعد تعيينها مساعدا لرئيس مجلس الشورى السعودى .. من هى حنان الأحمدى ؟

وشمل الأمر الملكى، تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمدى، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلى ننشر السيرة الذاتية للدكتورة حنان بنت عبدالرحيم، حسبما نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمدى، حاصلة على دكتوراه الإدارة الصحية، جامعة بتسبرج، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ، وماجستير الإدارة الصحية، جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ، وبكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.

أما الخبرات العملية والعضويات السابقة للدكتور حنان الأحمدى، فقد شغلت منصب عضو مجلس الشورى، ومدير عام الفرع النسائى، معهد الإدارة العامة، وأستاذ دكتور الإدارة الصحية، معهد الإدارة العامة، ومنسقة البرامج العليا الفرع النسوى، معهد الإدارة العامة.

كما شغلت الأحمدى، وظيفة منسقة قطاع الإدارة الصحية الفرع النسوى، معهد الإدارة العامة، ومقيّم بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومى المتميز، وزميل زائر فى المركز الوطنى لبحوث تطوير الرعاية الصحية الأولية، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

كما شغلت الأحمدى، عضو المجلس العلمى، معهد الإدارة العامة، وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى، وعضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادى.

كما شغلت الأحمدى، منصب عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وعضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب، وعضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون "الجنادرية"، ومشاركة فى مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، ومؤلفة للعديد من البحوث العلمية.