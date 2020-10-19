ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال رئيس أركان الجيش العراقى، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، فى بيان نعى: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازى وأصدق المواساة الى أسرة ومحبى الفقيد الفريق الحقوقى فاضل عباس مهدى، المستشار القانونى لوزارة الدفاع، والذى وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة قيادى بوزارة الدفاع العراقية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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