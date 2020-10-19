انفجار ضخم بمناطق تواجد الميليشيات الإيرانية فى دير الزور بسوريا

وأوضح المرصد السورى، عبر موقعه الرسمى، أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة حتى اللحظة.
وأضاف المرصد السورى، أنه وثق فى 7 أكتوبر، مقتل اثنين من مقاتلى "لواء العباس" التابع للحرس الثورى الإيرانى، جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقى، إضافة إلى إصابة نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضاً.
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