صائب عريقات فى وضع صحى حرج

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد نقل أمس الأحد إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، وافقت إسرائيل على علاج عريقات فى إحدى مستشفياتها، حيث جرى نقله إلى مستشفى هداسا الإسرائيلية.